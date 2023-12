Reprodução/Instagram A atriz se emocionou ao falar sobre a relação de seu ex-marido e seu filho

A atriz Danielle Winits participou do podcast O Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Gabi França, e afirmou que contou com André Gonçalves na criação de Guy, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Jônatas Faro.



"Sou mãezona de dois meninos. O Noah tem 15 anos e sou mãe solo do Guy, de 12 anos. Costumo dizer que sou 'mãe solo fértil' porque o André é o pai socioafetivo do meu filho Guy. Faço questão de falar isso e fico emocionada", disse. O mais velho, Noah, é fruto da união com o ator Cássio Reis.

"Fiquei órfã de pai aos 7 anos de idade. Minha mãe ficou viúva muito cedo. Meu pai morreu em um acidente. Foi uma fatalidade que aconteceu em nossas vidas. Minha família é muito pequena, mas é a razão da minha existência", acrescentou.

A artista ainda comentou sobre a participação de seu ex-marido em A Fazenda 15: "Um momento particular nos fez ficar separados antes (da ida dele para A Fazenda). Tínhamos tomado a decisão. A separação física precisou acontecer. Eu o incentivei a ir, fui uma mola propulsora para ele ir. Ele é um homem incrível (...) O destino a Deus pertence".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko