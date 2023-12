Reprodução/Maurício Fidalgo/Globo O apresentador comentou sobre sua saída da Globo

Responsável pelos melhores momentos das duas últimas temporadas do Big Brother Brasil, Paulo Vieira pegou os fãs do reality de surpresa ao anunciar que não comandará uma nova temporada do quadro Big Terapia, no qual entrevistava e tirava sarro dos eliminados da semana. E em meio a tantas especulações, ele abriu o jogo para nós sobre os motivos que o fizeram deixar o programa da Globo.





"O Big Brother é um momento que eu adoro no meu ano. Eu adoro fazer o Big Brother. É um momento que eu tenho muita liberdade, que eu posso me expressar de muitas maneiras. Eu amo a equipe, amo o time, amo fazer o programa, só não vou fazer mesmo esse ano por questão de agenda mesmo", explicou ele em conversa exclusiva com a coluna na CCXP.

A decisão de Paulo tem a ver com uma motivação pessoal. Ele reservou para o primeiro semestre o início das gravações da série Pablo e Luisão, uma criação 100% pessoal que ele conseguiu viabilizar para o início do próximo ano.

"Eu vou estar no meio da produção de Pablo e Luisão, que é um projeto que é muito importante para mim e achei que esse era o momento de escolher mesmo, não fazer mil coisas ao mesmo tempo, e parar e me dedicar a esse projeto que é tão importante para mim", completou.

Mesmo tendo um quadro de humor, Paulo acabou irritando as torcidas de alguns participantes, principalmente a da campeã, Amanda Meirelles, que por diversas vezes foi motivo de piada no Big Terapia. Nas redes sociais, ele passou a receber diversos ataques de ódio e até ameaças.

E recentemente, no Twitter, o humorista fez uma sequência de publicações a respeito de sua quizila, que são regras de restrições impostas aos praticantes do candomblé. A dele, curiosamente, é não brigar com as pessoas. Uma tarefa pra lá de difícil quando se é alvo de ataques gratuitos.

"Parte da magia do Big Brother é que você tem um programa de televisão que envolve tanta paixão quanto o jogo de futebol e a gente quase não tem isso em produtos de televisão assim, e é essa é a dor e a delícia de fazer o Big Brother, é você lidar com esse amor e com essa paixão toda", concluiu.