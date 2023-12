Reprodução Rodrigo Faro chegou à emissora da Barra Funda para assumir o lugar de Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil

Desde que o Hora do Faro se consolidou no terceiro lugar na briga de audiência dos domingos da TV aberta, a situação de Rodrigo Faro com a Record entrou numa corda bamba. No ano passado, sua renovação de contrato só ocorreu porque o apresentador aceitou uma redução substancial em seu salário. E neste ano, as fofocas sobre sua saída da emissora de Edir Macedo voltaram a circular. Mas afinal de contas, ele vai deixar a Record neste ano?





A resposta é "não". No início de janeiro deste ano, Faro e Record selaram um acordo de mais dois anos de duração. Portanto, o contrato atual se estende até 31 de dezembro de 2024. Até lá, não há planos da emissora em tirá-lo do ar e nenhuma movimentação para criar uma nova atração para seu horário.

A coluna conversou com o empresário de Faro e também com a Record, que confirmaram sua permanência na programação no próximo ano --embora algumas especulações de saída tenham começado a circular recentemente.

O ano de 2024, no entanto, será o mais desafiador para o apresentador. A queda drástica na audiência e também no faturamento com ações de merchandising acenderam um alerta na emissora, e o Hora do Faro testará novas dinâmicas para tentar recuperar o fôlego e voltar a ser competitivo com Eliana, que tem se mantido vice-líder absoluta no horário.



O único momento do ano em que o programa de Rodrigo tem um desempenho mais satisfatório é quando o reality show A Fazenda entra no ar. Como o quadro Nova Chance costuma performar bem por conta das participações dos peões eliminados, até mesmo o volume de ações de merchandising aumentam. Mas depois que o reality acaba, tudo volta ao patamar anterior.

Faro teve momentos de glória aos domingos na Record, chegando a incomodar até mesmo a liderança de Fausto Silva, na Globo. No início, o quadro Vai Dar Namoro e as performances inusitadas do Dança Gatinho faziam os índices de Faro disparar. Na tentativa de recuperar o prestígio do passado, o quadro foi ressuscitado, mas até hoje não conseguiu chegar perto do sucesso que um dia teve.



Em 2024, a ordem é dar atenção total ao Hora do Faro e usar o talento do apresentador em outras dinâmicas para que os índices subam e os anunciantes voltem com a mesma intensidade de antes.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho