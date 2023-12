Reprodução/redes sociais Rafael Cabral, ex-marido da cantora Naiara Azevedo

Rafael Cabral, ex-marido de Naiara Azevedo, diz que estranhou as declarações feitas pela cantora na quinta-feira (30) contra ele e sua família. A artista denunciou que sofria violência doméstica e recebeu uma medida protetiva. Ex diz que reconhece os erros. "Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências", afirmou em nota enviada ao g1.

O jurídico de Naiara afirma que ela vem sofrendo com crimes como constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial por parte de Rafael. O ex-marido, que segue como sócio da cantora, disse que os dois eram desacreditados no início, mas “conseguiram juntos alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida”.

Por fim, elogia a cantora. “Naiara é uma artista completa e uma pessoa incrível, a qual dediquei mais de 10 anos da minha vida, tem a minha total admiração e o carinho de toda minha família, desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo”, acrescentou.

O que aconteceu

Naiara procurou a delegacia em Goiânia na madrugada dessa quinta-feira (30) e registrou dois boletins de ocorrência contra o ex-marido. Na primeira denúncia, a cantora afirmou ter sido agredida por Rafael durante uma discussão entre eles, no dia 7 de julho.

A cantora disse que Rafael a sacudiu pelos braços, puxou seus cabelos e orelhas e, ainda, lhe deu um soco na mão direita. A violência a deixou com hematomas, que foram registrados por Naiara em fotos. Ainda relatou que o ex-marido a ameaçou, afirmando que iria acabar com a vida e a carreira dela e que, depois disso, ela nunca mais iria vê-lo.

Os dois foram casados por 10 anos, mas segundo a advogada de Naiara, o divórcio entre a cantora e o ex-marido foi decretado em outubro de 2021.

A segunda denúncia feita por Naiara refere-se ao crime de constrangimento ilegal e tem como alvo o ex-marido e o irmão dele. A cantora diz que a carreta que ela usa para shows estava sendo preparada para um evento na quarta-feira (29), quando o irmão de Rafael determinou que equipamentos fossem retirados e trancados em um galpão sem que a sertaneja pudesse ter acesso.

Naiara teme por sua vida

A artista também contou à polícia que não tem acesso às informações das contas bancárias, que são movimentadas pelo ex e a família dele. Ademais, afirmou que vários de seus bens, como casas e veículos de luxo não estão no nome dela, e sim de Rafael.

Naiara relata que o patrimônio da família de seu ex-marido foi construído por meio do trabalho dela em conjunto com ele, mas que ela sofreu pressão psicológica e teve o acesso aos "frutos de seu trabalho" dificultado.

E pontuou que teme por sua vida, porque descobriu que Rafael fez um seguro de vida de valor muito alto em nome dela, tendo ele como beneficiário.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.