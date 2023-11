Reprodução/Instagram A mãe da atriz foi indiciada por racismo religioso contra o genro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou Silvana Taques Elias dos Santos, mãe de Larissa Manoela, por racismo religioso contra o genro André Luiz Frambach. Em uma conversa com a filha, a empresária chamou a família do ator de "macumbeira".

A mãe da atriz foi indiciada nos termos da lei que dispõe sobre crimes resultantes de preconceito de cor ou raça. Nos documentos, a Polícia Civil afirmou que foi comprovado o ato racista "de acordo com o apurado neste procedimento e com indícios suficientes de autoria".

Em seu depoimento, André Luiz Frambach disse que "não se sentiu ofendido ou discriminado religiosamente" pela sogra. Além disso, reforçou que só tomou conhecimento do comentário quando sua noiva iniciou as tratativas de uma entrevista para um programa de TV. O ator ainda revelou que o casal não concordou em expor a parte em que Silvia se referia à família dele.

De acordo com André, ambos concordaram em colocar uma tarja preta nesse trecho da conversa que seria enviada à equipe do programa e que não sabe como as mensagens vazaram.

Mesmo sendo intimada, Larissa Manoela obteve uma liminar para não comparecer à delegacia e Silvia também não prestou depoimento. Sua defesa pediu o arquivamento do processo, mas não houve sucesso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko