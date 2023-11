Reprodução/Instagram Nathália Rodrigues nos Estúdios Globo; ela estava no elenco de apoio da série Os Outros





A atriz e musicista Nathália Rodrigues afirma ter sofrido transfobia nos bastidores da gravação da segunda temporada da série Os Outros, da Globo, nesta quinta-feira (30). Ela participaria de uma cena no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, mas um dos fiscais a teria perseguido e proibido de usar o banheiro antes do início das tomadas de cena. E quando ela reclamou por estar "apertada", acabou retirada do set e expulsa do elenco de apoio da produção.







Em conversa com a coluna, Nathália relatou que estava do lado de fora do estádio há mais de uma hora, debaixo de sol, esperando o portão abrir para entrar com o restante do elenco de apoio para iniciar o trabalho. Os termômetros na região atingiram 31ºC, com sensação térmica de 35ºC. Ao perceber as idas e vindas dos colegas buscando água, ela sentiu necessidade de ir ao banheiro. E foi neste momento que a situação começou.

"Eu estava vendo que todo mundo estava entrando e saindo com garrafinha de água. Aí eu perguntei para o pessoal onde era o banheiro. O próprio pessoal do Engenhão estava me levando no banheiro, e ele [fiscal] me viu com uma outra menina de cabelo curtinho indo ao banheiro e veio atrás. Aí eu expliquei pra ele que estava indo ao banheiro porque estava apertada. A gente estava ali no sol há mais de uma hora, porque eles estavam demorando para abrir o portão. Só que esse fiscal disse que não podia", iniciou ela em seu relato.

Na hora, Nathália retrucou dizendo que poderia pegar uma infecção urinária caso não usasse o banheiro, e afirmou que reclamaria para a chefia da produtora que a contratou. "Sabe o que ele disse? 'Pode fazer o que quiser'. E ainda me tirou da gravação. Que poder é esse que ele tem? Engraçado que com as mulheres cisgênero ele não fez isso, só comigo, que sou trans", desabafou.

Nathália ganhou certa notoriedade na classe artística após se tornar a primeira violinista transexual a integrar uma Orquestra Sinfônia. Apaixonada pela música celta, gênero que a destacou, ela já tocou em importantes eventos e foi tema de diversas reportagens por conta de seus feitos.

E neste ano ela começou a se aventurar como atriz. Recentemente, participou de algumas cenas da novela Fuzuê, da Globo, onde atuou como uma das jovens que concorriam ao título de Garota Fuzuê. Dentro da emissora, ela afirma que tudo correu bem. Mas nesta externa de hoje, para a segunda temporada da série que virou febre no Globoplay, a situação não foi tão positiva.







"Ele deixou as mulheres cis irem ao banheiro. E quando foi minha vez, acabei expulsa. Eu estava no contêiner para trocar de roupa quando o fiscal da minha agência me chamou e falou que eu não iria gravar mais, porque esse fiscal transfóbico contou a versão dele para o pessoal da gravação e me expulsaram", alega a artista.

"Nem quiseram me ouvir. Estou me sentindo um lixo. Sou violinista e nunca fui tratada assim na arte. Estou decepcionada demais", alegou ela em conversa com a coluna.

Nathália ainda disse que tem testemunhas para comprovar sua versão dos fatos, mas que os demais atores estão com medo de falarem algo e perderem a chance de serem bloqueados no sistema da Globo e impedidos de participarem de outras gravações. Pela diária de gravação, ela ganharia o cachê de R$ 89.

Procuramos a assessoria da Globo e do Globoplay para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas até a publicação deste texto não recebemos nenhuma resposta. Atualizaremos o texto assim que uma das partes se posicionar.