Reprodução Naiara Azevedo adia show e ida à Globo após denunciar violência do ex-marido





Naiara Azevendo anunciou o adiamento do show que faria neste sábado (2) no Vale de São Domingos (MT). Na manhã desta sexta-feira (1), Patrícia Poeta também divulgou que a cantora cancelou sua ida ao Encontro, da Globo, nesta semana. A agenda foi alterada após a cantora denunciar o ex-marido, Rafael Cabral, e conseguir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha na Justiça de Goiás.

A apresentadora da Globo reforçou no Encontro desta sexta-feira (1º) que a ida de Naiara ao programa estava marcada desde antes do surgimento da denúncia contra o ex-marido da cantora.

A equipe da sertaneja emitiu um comunicado via Stories do Instagram de Naiara após a confirmação de que ela prestou queixa contra o empresário. A medida protetiva foi aceita "no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista".

Na madrugada de quinta-feira (30), Naiara compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Goiânia, acompanhada pela advogada Maria Luiza Póvoa Cruz. A medida teria sido solicitada contra o ex-marido da artista, o empresário Rafael Alves Cabral, com quem ela foi casada por dez anos e se separaram em 2021. Ainda de acordo com o comunicado, o objetivo é oferecer amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial.

O comunicado ainda consta que "nenhuma outra informação será prestada por parte do escritório de advocacia ou pela artista e seu porta-voz sobre o assunto, tendo em vista que os processos correm em segredo de justiça", diz o trecho.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho