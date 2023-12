Reprodução/Instagram Nathália Rodrigues diz ter sido vítima de transfobia nos bastidores da série Os Outros





Após a atriz Nathália Rodrigues relatar à coluna que foi vítima de transfobia nos bastidores e acabou expulsa da gravação da segunda temporada da série Os Outros, a Globo enviou uma nota com sua posição sobre o caso. A emissora informou que está apurando os detalhes junto ao departamento de Compliance e aproveitou para reiterar que não compactua com nenhum tipo de preconceito.







"Os relatos que chegaram ao nosso conhecimento são diferentes dos divulgados na matéria jornalística. No entanto, a área de compliance vai apurar o que de fato ocorreu e avaliar eventuais medidas. Como você sabe, a Globo tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os colaboradores e igualmente por todas as empresas parceiras --e em nenhuma delas é tolerada qualquer forma de preconceito. Da mesma forma, tem uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação, que são apurados criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas", disse a emissora em nota.

Entenda o caso

Nathália relatou que tudo aconteceu na tarde de quinta-feira (30). Ela participaria de uma cena no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, mas um dos fiscais a teria perseguido e proibido de usar o banheiro antes do início das tomadas de cena. E quando ela reclamou por estar "apertada", acabou retirada do set e expulsa do elenco de apoio da produção.

Em conversa com a coluna, Nathália relatou que estava do lado de fora do estádio há mais de uma hora, debaixo de sol, esperando o portão abrir para entrar com o restante do elenco de apoio para iniciar o trabalho. Os termômetros na região atingiram 31ºC, com sensação térmica de 35ºC. Ao perceber as idas e vindas dos colegas buscando água, ela sentiu necessidade de ir ao banheiro. E foi neste momento que a situação começou.

"Eu estava vendo que todo mundo estava entrando e saindo com garrafinha de água. Aí eu perguntei para o pessoal onde era o banheiro. O próprio pessoal do Engenhão estava me levando no banheiro, e ele [fiscal] me viu com uma outra menina de cabelo curtinho indo ao banheiro e veio atrás. Aí eu expliquei pra ele que estava indo ao banheiro porque estava apertada. A gente estava ali no sol há mais de uma hora, porque eles estavam demorando para abrir o portão. Só que esse fiscal disse que não podia", iniciou ela em seu relato.

Na hora, Nathália retrucou dizendo que poderia pegar uma infecção urinária caso não usasse o banheiro, e afirmou que reclamaria para a chefia da produtora que a contratou. "Sabe o que ele disse? 'Pode fazer o que quiser'. E ainda me tirou da gravação. Que poder é esse que ele tem? Engraçado que com as mulheres cisgênero ele não fez isso, só comigo, que sou trans", desabafou.

Nathália ganhou certa notoriedade na classe artística após se tornar a primeira violinista transexual a integrar uma Orquestra Sinfônia. Apaixonada pela música celta, gênero que a destacou, ela já tocou em importantes eventos e foi tema de diversas reportagens por conta de seus feitos.

E neste ano ela começou a se aventurar como atriz. Recentemente, participou de algumas cenas da novela Fuzuê, da Globo, onde atuou como uma das jovens que concorriam ao título de Garota Fuzuê. Dentro da emissora, ela afirma que tudo correu bem. Mas nesta externa de hoje, para a segunda temporada da série que virou febre no Globoplay, a situação não foi tão positiva.

"Ele deixou as mulheres cis irem ao banheiro. E quando foi minha vez, acabei expulsa. Eu estava no contêiner para trocar de roupa quando o fiscal da minha agência me chamou e falou que eu não iria gravar mais, porque esse fiscal transfóbico contou a versão dele para o pessoal da gravação e me expulsaram", alegou a artista.