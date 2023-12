Reprodução/Instagram O empresário abriu mão da guarda compartilhada do filho

Alexandre Correa abriu mão da guarda compartilhada de Alexandre, filho de nove anos com Ana Hickmann. O empresário informou que deseja apenas regularizar as visitar ao menino, com quem não tem contato desde 11 de novembro. Nesta data, Alexandre deixou a mansão da família em Itu, no interior de São Paulo, após agredir sua ex-esposa.

O advogado Enio Martins Murad, responsável pela representação do empresário, afirmou que ele colocou fim na briga pela guarda do filho nos autos judiciais. "Na ação do divórcio, o Alexandre ofereceu e fez questão que a guarda do Alezinho fique com a Ana", disse.

"Ele só quer o direito de regulação de visitas. Então essa teoria que vem sendo veiculada nas mídias de que a ação da alienação parental seria uma estratégia não é verdade", acrescentou.

Enio Martins ressaltou que Alexandre tem interesse do direito às visitas do filho e ainda criticou a apresentadora do Hoje em Dia por impedir o contato entre eles. "O processo de alienação parental só tem um motivo: ver o filho, porque a Ana não está permitindo. Também consta na lei de alienação parental que não se pode expor a figura do pai em público como ela tem feito na televisão", disse.

"Se a Ana tivesse bom senso, ela permitiria que o Alezinho visitasse o pai, mas ela não está deixando. Então não tem outra saída a não ser entrar com uma ação de alienação parental e pedir a visitação do filho", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko