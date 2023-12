Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 4 a 9 de dezembro

Sábado, 9 de dezembro

Adriana confronta Helena. Tony reclama de Cris ter invadido sua privacidade, e termina o relacionamento com ela. Pedro confidencia a Taís que Marcos está morando em um abrigo. Lara acredita que Mário irá se declarar para ela. Érica garante a Edu que não se lembra de nada do dia do acidente. Natália descobre que Pedro deu dinheiro para Marcos. Cris avisa a Taís que Helena retomou o projeto dos cosméticos para gestantes. Yeda convence Edu a conversar com Érica sobre o dia do acidente. Lara fica constrangida ao perceber que Mário se esqueceu do convite para jantar. Natália anuncia que Marcos irá morar com ela e Pedro. Érica se lembra do dia do acidente.