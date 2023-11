Reprodução/Maurício Fidalgo A apresentadora se emocionou ao relembrar os traumas causados por Marlene Mattos



Xuxa Meneghel esteve na CCXP 2023 para abrir o evento nesta quinta-feira (30) e relembrou momentos tensos de sua carreira, incluindo os problemas que enfrentou com Marlene Mattos, sua antiga empresária e diretora de seus programas na Globo. "Foi abuso psicológico de poder", admitiu.



A apresentadora contou que Marlene colocou o pai da loira, Luiz Floriano, no palco da atração infantil sem avisá-la. Na época, os dois estavam brigados e não se falavam há cinco anos.



"A Marlene botou meu pai pra entrar [no Xou da Xuxa]. Eu estava havia cinco anos sem falar com ele. Meu pai traiu minha mãe, ele mentiu que nada tinha acontecido. E eu nunca lidei bem com mentira, deixei de falar [com ele] (...) Naquele momento, fiquei vendo como cair fora, estava muito mal. Já estava mexida por dizer tchau ao Xou da Xuxa", disse.



"Não era o que eu queria, mas fui convencida de que o programa deveria ser guardado para voltar no futuro, não sei o quê. E ainda veio aquilo [a presença do pai], eu me senti muito mal. [Pensei:] 'Ela tá fazendo isso por causa de ibope, quer que eu chore e dane-se o sentimento'", acrescentou.



"Até hoje, quando vejo aquela imagem, falo: 'Caramba, ali já era o momento de eu ter chegado pra pessoa [Marlene] e falado'. Foi abuso psicológico de poder. Fiquei muito frágil e não gritei, não falei nada. Eu não queria chorar, não queria dar ibope. Até hoje eu me seguro [pra chorar], sou uma pessoa que tem muitos gatilhos. Eu tô num momento de não aceitar mais certas coisas, e até aquele momento eu aceitei, fui burra e idiota, como fui durante muito tempo", admitiu.



"Eu busquei falar com ele, me coloquei no lugar dele, vi que eu posso trair, posso fazer pior. Então, quem era eu pra julgar? Foi difícil pra gente se encaixar, eu parecia estranha pra ele, e ele pra mim, parecia que ele não me conhecia", finalizou.

Além disso, Xuxa reforçou que errou ao deixar Marlene Mattos controlar sua carreira e sua vida pessoal: "Tive a constatação de que era muito ingênua, burra mesmo, de deixar minha carreira na mão de alguém. A gente não pode largar nada na mão de alguém, seja namorado, marido, quem seja".



"Demorou muito para eu ter essa visão, em algum momento de ingenuidade e, por eu dividir tanto com as pessoas, de burrice mesmo. [Dizem que] Artista não pode saber de tudo, e não é assim. Você tem que confiar nas pessoas, é claro, mas até uma página, e não dar o livro em branco. Eu assinava papel em branco, não poderia ter feito isso", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko