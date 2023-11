Reprodução A jornalista foi criticado após fazer um comentário gordofóbico sobre Flávio Dino

Na última quarta-feira (29), durante o programa Linha de Frente, na Jovem Pan, a jornalista Paula Schmitt afirmou que Flávio Dino foi indicado para o cargo de Ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal para preencher uma suposta "cota de obesidade". E a coluna te conta a seguir todos os detalhes sobre a comentarista.



Paula Schmitt é jornalista, escritora com mestrado em Ciências Políticas e Estudos do Oriente Médio pela Universidade Americana de Beirute, no Líbano, e autora dos livros Eudemonia, Spies e Consenso Inc, O Monopólio da Verdade e a Indústria da Obediência.

A comentarista venceu o Prêmio Bandeirantes de Radiojornalismo, foi correspondente no Oriente Médio para o SBT e a Radio France e colunista de política dos jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo, além de realizar reportagens e artigos para a Rolling Stone, Vogue Homem e 971mag.

Durante o programa Linha de Frente, na Jovem Pan, Paula Schmitt opinou sobre o cargo de Flávio Dino: "Eu não tenho grandes esperanças sobre ele no STF, não. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? A obesidade… não sei se obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter a representatividade".

"Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso, acho que ela entrou por uma cota também, então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo… as ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante", concluiu.

