Reprodução A comentarista disse que o motivo dele ser indicado ao STF seria seu peso

Nesta quarta-feira (29), a jornalista Paula Schmitt opinou sobre a indicação de Flávio Dino para o cargo de Ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal, durante o programa Linha de Frente, na Jovem Pan. A comentarista reforçou que ele foi indicado a posição para preencher uma suposta "cota de obesidade".



"Eu não tenho grandes esperanças sobre ele no STF, não. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? A obesidade… não sei se obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter a representatividade", disparou.

"Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso, acho que ela entrou por uma cota também, então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo… as ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante", acrescentou.

Paula Schmitt tem participado inúmeras vezes da atração da emissora e parece ter caído no gosto do público. Entretanto, sua última aparição foi marcado por comentários gordofóbicos e acusações indevidas.

A situação ficou tão séria, que minutos após sua fala, a emissora ordenou que os apresentadores dos demais programas exibidos no dia lessem um pedido de desculpa para Flávio Dino: "Nós temos um recado muito importante para você que acompanha a Jovem Pan em todas as plataformas. Hoje, no programa Linha de Frente, uma convidada fez um comentário preconceituoso sobre o ministro Flávio Dino. Todos que são convidados pela Jovem Pan tem liberdade para expressar seus pensamentos e ideias. Mas o Grupo Jovem Pan não compactua com nenhuma forma de preconceito. Por isso, nos desculpamos com o ministro Flávio Dino pelo pensamento, que avaliamos como equivocado e infeliz, da nossa convidada".

Em nota à coluna, a Jovem Pan reforçou que a jornalista não pertence ao seu quadro de comentaristas e que é apenas uma convidada, além de reiterar o mesmo comunicado que os apresentadores leram em seus programas após a acusação de que Dino teria sido indicado ao STF por "cota de obesidade".

