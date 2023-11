Reprodução/Marcos Júnior Micheletti O diretor de jornalista da Record News foi demitido após acusações de assédio sexual

Na última quarta-feira (29), a Record demitiu Thiago Feitosa, diretor de jornalismo da Record News desde fevereiro de 2020. O jornalista estava na emissora desde 2009 e havia passado por inúmeras funções, mas foi desligado após denúncias de assédio sexual feita pela ex-apresentadora da emissora, Rhiza Castro.

As acusações vieram a público no mês passado, e Rhiza entrou com duas ações na Justiça contra a emissora pelos assédios sexuais cometidos por Feitosa enquanto trabalhava na Record News. A ex-apresentadora reforçou que recebia mensagens com elogios e fotos de seu trabalho na redação, além de ter recebido um vinho do ex-diretor.

Entretanto, após denunciar o caso para Márcio Santos, diretor de Recursos Humanos da Record, foi demitida. Além disso, o mesmo foi afastado nessa semana da emissora por ser acusado de assediar sexualmente o jornalista Elian Matte.

De acordo com o F5, a empresa teria optado pelo desligamento de Feitosa devido uma condenação em primeira instância em um dos processos movidos por Rhiza na esfera trabalhista, que determinou um pagamento de uma indenização milionária a ela.

Além disso, a Record comprovou que o ex-diretor pagou R$ 26 mil após um acordo de transação penal com o Ministério Público de São Paulo, admitindo o crime e realizando o pagamento para o processo ser arquivado. O valor foi depositado na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Paulo.

*Texto de Júlia Wasko

