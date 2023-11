Reprodução A suposta filha do cantor desistiu de realizar o exame de DNA

Dyane Akacio, mulher que alega ser filha do cantor Leonardo, desistiu de realizar o exame de DNA. A modelo, que recebeu uma carta de sua mãe biológica contando quem seria seu pai, foi impedida de deixar Portugal, país em que reside, para vir até o Brasil fazer o procedimento.

Aos 27 anos, Dyane diz ser filha biológica do cantor com sua mãe, que antes de morrer deixou uma carta contando sobre a paternidade. Nas redes sociais, internautas identificaram características físicas entre os dois, e ela inclusive canta.

"Não fiquem me perguntando o tempo todo sobre a questão. No momento que as coisas forem resolvidas, vocês vão saber. Não posso deixar Portugal nos próximos meses por conta do meu documento que vence mês que vem, e o órgão que trata disso aqui em Portugal mudou. Até eu organizar as minhas coisas, esse caso está encerrado", explicou.

"Depois retomo com essa situação. Achei que seria mais fácil resolver, mais nem tudo depende de mim, minha vida não é um conto de fadas, eu vivo a realidade. E minha realidade é essa, não vou deixar de viver minha vida em um momento que somente eu parei. Ninguém parou a vida por mim", desabafou.

A modelo se queixou de não ter conseguido resolver tudo isso de forma amigável com Leonardo, já que o cantor não respondeu suas mensagens nas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko