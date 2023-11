Reprodução A emissora lançou um boneco do apresentador Silvio Santos

Silvio Santos ganhou uma versão em boneco que será lançado na Comic Con Experience (CCXP) 2023, que acontece entre os dias 30 de novembro de 3 de dezembro, no São Paulo Expo. Batizado como Silvinho, o item é uma réplica do apresentador do SBT.

Essa novidade será o destaque no estande da emissora e contou com a parceria da marca Fandom Box para o desenvolvimento. "É com grande entusiasmo que anunciamos nossa participação na Comic Con Experience deste ano, apresentando novos personagens da marca Fandom Box. Cada detalhe dos nossos produtos foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência única e nostálgica aos fãs", disse Geraldo Zinato, presidente da Lider Brinquedos.

"Estamos ansiosos para compartilhar momentos mágicos e inesquecíveis com todos os presentes na CCXP, além de fazer negócios e fortalecer nossas parcerias", acrescentou.

"Temos um compromisso contínuo em construirmos não apenas produtos, mas experiências que inspiram e transformam a experiência dos fãs. Estamos levando para a maior convenção geek do mundo personagens que fomentam viagens nostálgicas, além de fazer homenagens merecidas a figuras brasileiras, como ao apresentador Silvio Santos, que desempenhou um papel fundamental na história da televisão brasileira", reforçou Marcelo Silva, Gerente de Marketing da Lider Brinquedos.



O boneco conta com seu clássico terno, microfone preso na gravata e um aviãozinho de dinheiro na mão. Além de Silvinho, a empresa comercializará bonecos de Nino e Ratinho do Banho, de Castelo Rá Tim Bum, da TV Cultura, e cada um tem preço sugerido de R$ 99.

Ainda que o evento aconteça somente entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, os fãs podem ter acesso antecipado a tudo no Spoiler Night, que será realizado no dia 29 de novembro. Entre as 18h e 21h, a pré-abertura do evento será palco para conhecerem a feira antecipadamente e de forma exclusiva.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko