Reprodução/Instagram Sérgio Mallandro ao lado do filho, Sergio Tadeu, no SBT assinando contrato





Sérgio Mallandro está de volta ao SBT após 27 anos. Ele foi à emissora de Silvio Santos no fim da tarde de ontem (28) e assinou um contrato com Daniela Beyruti que contempla diversas atividades, entre elas um cargo de chefia. O humorista acabou se antecipando e deixando escapar em suas redes sociais que o acordo já está firmado, e a coluna te conta os detalhes agora.





Minha amiga Fábia Oliveira, do Metrópoles, já tinha dito em sua coluna ontem mesmo que o acordo com o SBT seria para a exibição do podcast Papagaio Falante na faixa da madrugada, que foi batizada de PodNight. Mas esta não será sua única função. Ele também estará à frente do departamento de humor da casa.

A ideia é que Mallandro seja a mente por trás da criação de novas pegadinhas para novas edições do Câmeras Escondidas, quadro de enorme sucesso da história do SBT e responsável por revelar diversos talentos do humor, como Ivo Holanda e Ruth Romcy (1927-2007). E também atue no desenvolvimento de outros projetos para a casa.



O único programa em que ele não se envolverá criativamente é o tradicional A Praça É Nossa, formato consolidado na grade e que pertence a Carlos Alberto de Nóbrega. Ali, quem define o que acontece é o apresentador e seu filho, Marcelo de Nóbrega, que atua como diretor.

Este contrato marca o retorno do humorista ao SBT após 27 anos. A última vez que foi funcionário de Silvio Santos foi entre 1994 e 1996, quando apresentou o Programa Sérgio Mallandro. Desde 2020, ele vem atuando como jurado do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, mas não possui vínculo com a emissora, e ganha apenas cachê por participação.

O anúncio oficial de Mallandro como funcionário deverá ocorrer na tarde de hoje (29), em sua participação no Fofocalizando. Ele passou pelo quadro de transformação e exibirá o resultado da harmonização facial à qual se submeteu --embora ele já tenha queimado a largada e mostrado boa parte em suas redes sociais.