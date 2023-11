Reprodução/Divulgação O Sogro e o Genro, filme pornô inspirado na traição de Júnio Virgílio com o sogro

O envolvimento entre genro e sogro deu o que falar nas redes sociais na última semana. Júnior Virgílio, de 23 anos, foi acusado de trair sua esposa com o sogro, Edielson Oliveira. Desde então, a polêmica da cidade de Araraquara, no interior paulista, se expandiu principalmente após vídeos íntimos e mensagens trocadas entre os dois serem divulgadas nacionalmente. Caso que chamou a atenção da produtora Irmãos Dotados, que lançará um filme pornô inspirado na história: O Sogro e o Genro.

O episódio culminiou em uma série de eventos dramáticos, incluindo um carro incediado e uma briga generalizada na rua da família. A história de tensões e reviravoltas será retratada no trabalho audiovisual que foi anunciado nessa terça-feira (28) no X, antigo Twitter:

"Vem aí O Sogro e o Genro. Esse filme é um proibidão do jeito que a gente gosta, com um enredo que, só de ver as fotos, o leite já está escorrendo. Fiquem de p* duro e esperem que já já vamos lançar essa safadeza gostosa”, comunicou a produtora com uma foto com os atores da produção.

Nessa segunda-feira (27), Virgílio comentou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em entrevista ao TV Morada do Sol o jovem relatou que sofria ameaças e se submeteu ao relacionamento para coletar provas contra ele, citando ameaças e manipulação. A revelação dos vídeos íntimos, segundo Virgilio, foi uma estratégia do sogro para intimidá-lo.

* Texto de Lívia Carvalho



