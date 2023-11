Reprodução Susana Vieira e Preta Gil desabafam sobre traições em programa de Angélica

No quarto episódio de Angélica 50 & Tanto, Vida, Preta Gil expôs o processo de separação do ex-marido, Rodrigo Godoy. A cantora conta que o término ocorreu após descobrir uma traição em meio ao tratamento de um tumor no intestino. Junto a Bárbara Paz e Susana Vieira, a filha de Gilberto Gil, que chega à reta final do tratamento do câncer, falou sobre a doença e o fim do casamento com Godoy. Na época, ele a traía com a ex-stylist e amiga da cantora, Ingrid Lima.

A cantora diz que descobriu o câncer no intestino, no reto, em janeiro. "É como se estivesse vivendo uma novela. Achava que aquilo não era verdade. O primeiro momento do diagnóstico é um pesadelo. Não quero que isso seja uma sentença de morte. Não acredito que esse seja o meu fim. Também não acreditava que ia morrer com esse câncer que eu tenho, como ainda acredito que não vá morrer dele. Comecei imediatamente uma atitude muito focada em me cuidar", disse.

Preta ainda vivia uma crise conjugal no casamento que, por conta do diagnóstico, tinha sido estancada momentaneamente.

"Fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque tive uma assepssemia. Quando voltei, e comecei a me sentir melhor, olhei para um lado e para outro e me vi diante da crise do meu casamento. Contrariando a tudo e a todos, resolvi me separar do meu marido na UTI. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando", desabafou.

Susana Vieira também relatou um episódio de sua vida amorosa no qual Angélica teve uma participação fundamental. A atriz lembrou que ia gravar o programa Estrelas, apresentado pela mulher de Luciano Huck, quando foi noticiada pela imprensa uma traição do marido Marcelo Silva.

"Viajei chorando a noite inteira com o segurança do lado. Quando cheguei lá, não conhecia o Luciano (Huck) e não queria chorar na frente dele, porque não tinha intimidade com ele. Ela (Angélica), com a carinha que já sabia, porque já tinha lido o que tinha saído, sabia como eu estava. Angélica tem isso que poucas pessoas tem: o olhar amoroso, como se a gente fosse filho dela. Chorei tanto", contou.

* Texto de Lívia Carvalho

