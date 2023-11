Reprodução O genro justificou que sofria ameaças do sogro

Júnior Virgilio ficou nacionalmente conhecido após um escândalo ser compartilhado nas redes sociais onde supostamente sua mulher compartilhou fotos e vídeos entimos dele tendo um caso amoroso com o seu sogro. E nesta segunda-feira (27), ele comentou pela primeira vez sobre o ocorrido. De acordo com o jovem, ele sofria ameaças e se submeteu ao relacionamento para coletar provas.

"Minha cabeça ficava atordoada, por constantes ameaças, se ele não me ameaçava de morte ele falava que mandava alguém me matar. Falava que se não conseguisse me matar tirava meu filho de mim. Então isso veio afetando bastante minha cabeça", disse em entrevista à TV Morada do Sol, de Araraquara, no interior de São Paulo.

"E eu precisava entrar no jogo dele para conseguir criar provas contra ele. E foi como eu vim conseguindo isso. Graças a Deus eu entrei com advogado. A verdade será esclarecida para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo na minha vida", concluiu.

Genro que transou com seu próprio sogro afirma que fez isso para conseguir provas contra o pai de sua esposa, em entrevista. pic.twitter.com/6qT6V74vmY — PAN (@forumpandlr) November 27, 2023

O caso tornou-se público após a mulher de Júnior descobrir que ele tinha um relacionamento com seu pai ao olhar seu celular. Ela decidiu compartilhar as imagens, vídeos e trocas de mensagens entre o genro e o sogro. A situação ficou tão séria que virou caso de polícia, e os dois brigaram na rua, com direito a carro incendiado e garrafa de vidro quebrada.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko