Reprodução O affair de Leo Dias estava em um relacionamento até poucas horas antes de beijar o jornalista

O colunista Leo Dias, que está acostumado a desvendar o relacionando dos famosos, acabou flagrado aos beijos com um rapaz misterioso na Casa da Barra, reality show promovido por Carlinhos Maia e transmitido em suas redes sociais. Só que a coluna descobriu a identidade do escolhido pelo jornalista.



O nome dele é Julio Cesar, mora em Goiânia e trabalha como designer de interiores. E o curioso é que ele terminou um casamento de seis anos poucos dias antes de viajar para Barra de São Miguel, em Alagoas, onde é gravado o reality show de Carlinhos Maia.

Fontes da coluna disseram que o ex-marido ficou arrasado com a notícia do término porque não esperava por isso, e ficou ainda mais surpreso quando viu as fotos do ex-companheiro com quem estava junto até poucos dias atrás aos beijos com Leo Dias.

Léo Dias gosta tanto de expor todo mundo que a vez dele de ser exposto chegou. Ele traindo o namorado dele depois de se declarar pra ele. Pegaram no pulo 🗣️ pic.twitter.com/wkyGxljDg7 — Matheus (@odontinho) November 29, 2023





Amigos do ex-casal relataram que Julio Cesar sempre teve vontade de se tornar uma pessoa famosa na internet. E que quando soube que conseguiria acessar a Casa da Barra mesmo não sendo um influenciador digital, largou tudo para curtir o evento sem se preocupar. Vale frisar que o ficante de Leo Dias é primo de Paula Aires Aleixo, esposa de Matheus da dupla Matheus e Kauan, que fez show no evento de Carlinhos Maia.

Nossas fontes ainda confirmaram que o ex-casal estava junto até semana passada, quando Julio colocou um ponto final no relacionamento. Procuramos ele para ver se topava falar da ficada com o jornalista, e ele apenas respondeu com um simples "melhor não".

A última foto de Julio com o marido foi publicada em janeiro deste ano e, após a repercussão das notícias, o ex-marido de Julio se pronunciou: "Pessoal, para os que ainda não sabem eu e o Júlio não estamos juntos há um tempo já. Portanto, não precisam me marcar e nem enviar directs sobre o acontecido desta madrugado, que não diz respeito a mim em nada. Paz!", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko