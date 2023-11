Reprodução/Instagram A apresentador revelou detalhes da convivência com sua amiga

Ticiane Pinheiro revelou como tem sido trabalhar ao lado de Ana Hickmann desde o dia em que ela foi agredida pelo marido, Alexandre Correa. As duas são apresentadoras do Hoje em Dia, na Record, e estão mais próximas ainda após o ocorrido: "Ela está rodeada de amor, vai se levantar rápido".

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a esposa de César Tralli comentou sobre o assunto e como Ana tem recebido apoio da equipe da atração matinal.

"A gente continua dando muito amor para ela, sempre do lado dela. No Hoje em Dia todo mundo se dá muito bem. A gente está cada vez mais próxima, ela está rodeada de amor, com certeza ela vai se levantar rápido e sair dessa", admitiu.

Em seu Instagram, Ticiane também compartilhou fotos ao lado de sua amiga nos bastidores da emissora. Quem ama, cuida e faz brincadeiras e fala besteiras para ver o amigo sorrir", escreveu na legenda de uma das publicações.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko