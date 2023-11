Divulgação/CNN Brasil Carlos Tramontina não pertence mais ao elenco da CNN Brasil





Foi rápida e marcante a passagem de Carlos Tramontina pela CNN Brasil. Contratado em abril deste ano para comandar o CNN Freedom Project, um programa que reunia documentários internacionais e pílulas de notícias lideradas pelo jornalista, o projeto foi concluído em outubro, juntamente com seu contrato, que acabou não renovado.







A CNN Brasil confirmou à coluna que Tramontina não faz mais parte de seu elenco por conta do fim do contrato.

Antes que se fale de demissão ou corte, o caso de Tramontina é bem específico. Ele foi contratado somente para este projeto, e seu vínculo com o canal de notícias foi oficializado para durar apenas seis meses. Mas como o produto que liderou é considerado atemporal, ele segue em esquema de reprise na programação da CNN.

Tramontina trabalhou na Globo por 36 anos e deixou a emissora em 2022. Logo que o vínculo acabou, ele começou a fazer participações em programas da CNN na condição de comentarista convidado. Um dos entusiastas de sua ida ao canal foi Márcio Gomes, amigo de longa data, que é titular do CNN Prime Time.

O namoro com a CNN nasceu ainda no ano passado, mas o contrato chegou somente em abril deste ano, com a confirmação de que ele seria o rosto e a voz do CNN Freedom Project.

Neste programa, foram apresentados sete documentários produzidos pela CNN Internacional, que exploravam de maneira profunda situações e condições que ferem os direitos humanos. Além de apresentar e narrar as peças, ele também comandou as pílulas produzidas aqui no Brasil, que mostraram a nossa realidade local.

Em maio deste ano, Tramontina também assinou contrato com os Estúdios Flow, onde comanda o Flow News, noticiário exibido diariamente na internet.