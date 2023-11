Reprodução O apresentador criticou a postura do ex-marido de Ana Hickmann

Nesta terça-feira (28), enquanto apresentava o Donos da Bola, na Band, o apresentador Craque Neto comentou sobre os últimos acontecimentos envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa. "Homem que bate em mulher, quando chega na prisão, vira mocinha", disparou.



O apresentador aproveitou para rasgar elogios a Ana Hickmann após sua participação no Domingo Espetacular no último domingo (26): "Que mulher incrível, humilde, uma pessoa do bem. Uma mulher linda, maravilhosa por dentro. Linda por fora. O que ela fez no domingo, a coragem dela, a visão dela pras outras mulheres".

"Homem que bate em mulher é covarde, homem que bate em mulher, quando chega na prisão, vira mocinha, e lá, vocês não são fortão. Lá vocês são covarde. Lá vocês não são machão, lá vocês pipoca. Homem que bate em mulher é vagabundo e safado ", acrescentou.



"Só queria dizer a força dessa mulher do que ela fez no Domingo Espetacular, e que ela vai recomeçar e isso vai beneficiar aquelas mulheres que têm medo de enfrentar o marido vagabundo, safado e filho de uma égua. Qualquer que seja, eu não to citando nome, diga-se de passagem. O que ela falou nesse domingo retrata esse país do feminicídio", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko