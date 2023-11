Reprodução/Instagram Bruna Biancardi anunciou término com Neymar





Bruna Biancardi acaba de anunciar o término de seu noivado com Neymar Jr. após descobrir mais uma suposta traição. Em suas redes sociais, ela afirmou que seu único vínculo com o jogador de futebol é Mavie, bebê recém-nascida, fruto do relacionamento conturbado que tiveram. O estopim foi mais um escândalo de traição envolvendo o "menino Ney".



"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu ela em seu Instagram.

Na última segunda-feira (27), Neymar foi alvo de mais uma polêmica. Desta vez, o jogador de futebol pediu fotos íntimas para uma produtora de conteúdo adulto. Aline Faria expôs a troca de mensagens com o atleta, que inclusive precisou assinar seus conteúdos para ter acesso aos nudes.

Vale lembrar que esse não foi um caso isolado. Em junho deste ano, Fernanda Campos foi apontada como amante de Neymar após encontrá-lo em um apartamento em São Paulo. A modelo tirou fotos no local e a revelação gerou inúmeros desdobramentos, inclusive um pedido de desculpas no Instagram do jogador.

Já em setembro, o atleta foi flagrado curtindo uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres. O clima de intimidade no momento era nítido, e as imagens confirmaram todo o envolvimento, com direito e conversa no pé do ouvido e abraços.