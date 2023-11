Reprodução/Twitter Ana Hickmann com o cão Joaquim no colo





Após revelar que o cão Joaquim foi responsável por livrá-la das mãos de seu agressor, o futuro ex-marido Alexandre Correa, a apresentadora Ana Hickmann fez uma homenagem ao animal que resgatou em fevereiro deste ano. Em uma publicação nas redes sociais, ela surge sorridente e declara seu amor a todos os bichos que possui em sua mansão, em Itu (SP).



"Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim!!!! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", escreveu a apresentadora do Hoje em Dia.

Na imagem, Ana está com Joaquim em seu colo e mais um dos animais aparece ao lado, no chão. Os fãs da loira logo perceberam que o texto se tratava de uma homenagem direta a Joaquim e encheram o animal e sua tutora de elogios.



"Esse é o herói da Ana Hickmann, e de todos que admiram este mulher incrível", disse um seguidor no Twitter. "Bom dia, Ana! Que Deus te abençoe e proteja sempre! Você, seu filhinho e todos os seus amores de quatro patas", escreveu outro. "Joaquim, o heroi que não usa capa. Doguinhos são anjos", registrou outro fã da apresentadora.

Joaquim foi resgatado em uma rodovia

A longa e detalhada entrevista que Ana Hickmann concedeu ao Domingo Espetacular, da Record, na noite desse domingo (26) relatando todos os pontos da fatídica agressão que sofreu de Alexandre Correa em 11 de novembro, dentro de sua residência, revelou a importância de seu cãozinho Joaquim para salvá-la do episódio.

Em fevereiro deste ano, Hickmann comoveu a internet ao resgatar um cachorrinho abandonado em uma rodovia . Após levá-lo a um hospital veterinário, a comunicadora decidiu adotá-lo e batizá-lo de Joaquim.

O ex-marido, Alexandre Correa, registrou o momento em que Ana pegou o animal em um ponto de ônibus na beira da estrada com uma jaqueta jeans e coloca no carro. "Você pegou o animal na rua, né?", perguntou o empresário.

Com o cãozinho no colo, Ana explicou ao marido o motivo de ter parado para o resgate: "Ele foi deixado para morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado", disse ela, que já compartilhava seu lar com 17 outros cachorros.

