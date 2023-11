REPRODUÇÃO/R7 Márcio Santos, diretor de RH da Record, e o jornalisa Elian Matte, da equipe de Roberto Cabrini

A Igreja Universal do Reino de Deus e a Record decretaram o afastamento do diretor de Recursos Humanos da emissora, Márcio Santos, de suas funções. A decisão é válida enquanto a Polícia Civil investiga a acusação de assédio sexual feita por Elian Matte, editor de programas apresentados pelo jornalista Roberto Cabrini.

A decisão da IURD se deu porque a igreja não permite a presença de funcionários ou voluntários investigados pela polícia em seus quadros. Já a Record o afastou por avaliar que as denúncias são robustas e que a entrada da polícia deixa a TV em uma posição delicada.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a Igreja Universal afirmou que Márcio Santos só tem funções como voluntário. Como não pode controlar a vida privada de fiéis, ele poderá, se quiser, frequentar cultos. "A Igreja Universal do Reino de Deus jamais impedirá qualquer pessoa de entrar em um de seus templos espalhados pelo país e participar dos cultos", começou a nota.

"Contudo, vale reforçar que o vínculo do Sr. Márcio com a Universal era simplesmente de voluntário. Não tendo a Universal, assim, controle da vida privada de qualquer um dos milhares de voluntários que tem — inclusive, nenhuma igreja possui essa condição, autonomia ou responsabilidade. Mas, desde que soube do ocorrido, a Igreja o afastou da missão de voluntário, até que as investigações sejam concluídas", diz.

A polícia civil de São Paulo abriu inquérito para investigar o caso na sexta-feira (24). Márcio Santos, além de outras testemunhas, têm depoimentos marcados para esta semana.

Assédio

Elian Matte revelou à revista Piauí que as investidas começaram há cerca de um ano, após ser transferido para a equipe de Cabrini, e que Márcio passou a convidá-lo para reuniões em sua sala. Na terceira delas, em novembro de 2022, o diretor de RH teria feito perguntas pessoais ao repórter.

A conversa então teria migrado para o WhatsApp. Matte diz que o RH insistia para que os dois se encontrassem fora dali, com mensagens de cunho sexual. Prints das conversas de WhatsApp foram anexados pelo repórter no boletim de ocorrência.

Matte alega também que Santos lhe assistia por meio do sistema de câmeras do circuito interno, ao qual os diretores têm acesso por meio de um aplicativo de celular.

O jornalista disse ter buscado ajuda psicológica e foi diagnosticado com burnout pela equipe médica da própria Record. Ainda segundo a Piauí, a médica teria mudado o laudo do atestado pouco tempo depois e admitiu ter agido desta maneira por receio de ser demitida.

Matte também diz ter feito denúncias à Record. Ele pediu uma reunião com Antonio Guerreiro, o vice-presidente de Jornalismo, na qual teria relatado estar sofrendo assédio sexual, sem citar o nome de Santos. Enviou também um email para Luiz Claudio da Silva Costa, presidente da emissora, que disse nunca ter sido respondido.

Em uma terceira tentativa de denúncia, ele teria citado o suposto assediador em e-mail enviado para Silva Costa, com cópia para Marcus Vieira, o CEO do Grupo Record. Dias depois, foi chamado para uma reunião com Edinomar Galter, diretor jurídico da Record, na qual recebeu a orientação de fazer um B.O., esquecer o que aconteceu e focar no trabalho.

Hoje, Matte está afastado pelo INSS por "esforço excessivo". Márcio diz que tudo não passou de "brincadeiras" e afirmou ser vítima de uma mentira.

No sábado (25), Matte publicou um print de sua conversa com Roberto Cabrini no WhatsApp. Nela, o jornalista presta apoio ao repórter. "Tomei conhecimento estarrecido das situações que enfrentou. Siga firme na busca por seus sonhos e que jamais venha a passar por experiências desse tipo. Fique bem e volte logo a fazer o que ama", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

