Reprodução/Instagram A cantora revelou detalhes de uma proposta financeira que recebeu após a traição

Na última segunda-feira (27), Luísa Sonza participou do De Frente com Blogueirinha, e relembrou o episódio de traição por parte de Chico Moedas. A cantora admitiu que recebeu uma proposta financeira para compor Penhasco 3, baseado em seu último relacionamento, e que planeja escrever uma nova música para Chico Moedas.



"Não [me arrependo de ter escrito essa música]. Música é música. Não reprimo nenhum sentimento meu. Acontece. Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu, a gente está bem com isso. Ele já me pediu desculpa", esclareceu.

"Não dá para comparar [a relação que teve com Nunes e Moedas]. São coisas diferentes, mas obviamente esse último [Chico] não é importante", reforçou.

Além disso, Luísa Sonza ressaltou que escreveria outra música para Chico e que inclusive recebeu uma proposta financeira. "Com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro (...) Sabia que chegou uma publi, uma marca querendo entrar no clipe de 'Penhasco 3'. Tipo, assim, eu fui traída...", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko