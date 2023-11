Reprodução Carros de Ana Hickmann e marido são bloqueados por dívida milionária

Os veículos bloqueados pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) devido às dívidas milionárias de Ana Hickmann e do marido da apresentadora, Alexandre Correa, têm débitos referentes a IPVA em atraso, multas de trânsito e licenciamento vencido. A lista consta ainda uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED 2010/2011 com registro de queixa de roubo.

De acordo com o UOL, os dados dos sete veículos constam de ação judicial movida pela cooperativa de crédito Sicredi para cobrar dívida superior a R$ 2,4 milhões da Hickmann Serviços Ltda - empresa que Ana e Alexandre são sócios.

A pedido da Sicredi, os carros receberam restrição judicial do tipo averbação premonitória - mecanismo previsto no CPC (Código de Processo Civil) que torna ineficaz uma eventual venda, bem como a transferência de propriedade dos bens.



Dos sete veículos bloqueados pelo Detran-SP, cinco estão registrados em nome da Hickmann Serviços. É o caso da Volkswagen Saveiro 1.6 Cabine Estendida 2010/2011, picape compacta com preço médio de R$ 38.567. A caminhonete acumula R$ 791,22 em IPVA atrasado, além do débito de R$ 413,17 em multas e licenciamento vencido desde outubro.

O Renault Kwid Life 2019/2020 com preço de R$ 42,5 mil na Tabela Fipe, tem dívida de R$ 1.620,56 de IPVA e seu licenciamento venceu em julho. O veículo Fiat Toro Endurance automática 2019, com Tabela Fipe de R$ 87.838. O utilitário tem registro de R$ 5.210,45 em multas de trânsito, além de licenciamento vencido desde setembro, conforme o Detran paulista.

Já o Toyota Hilux SW4 SRX de sete lugares, carro mais caro da lista com preço médio de R$ 309.944, tem R$ 3.244,05 em multas de trânsito não pagas e licenciamento vencido desde setembro.

Outros dois veículos estão em nome de Alexandre Correa: um deles é o Honda Fit EX CVT 2019, com Tabela Fipe de R$ 80.077 - esse automóvel tem dívida de R$ 4.352,99 relativa a IPVA e licenciamento vencido desde julho.

Por fim, a picape Mitsubishi Triton Sport HPE S 2021/2022, com preço aproximado de R$ 240 mil, tem débitos de R$ 14.065,49 referente a IPVA e de R$ 7.294,65 relativo a multas de trânsito. O licenciamento da picape venceu em outubro passado.

A Sicredi também solicitou o bloqueio de um Fiat Mobi Like 2021/2022, com custo médio de R$ 52 mil, registrado em Santa Cruz do Sul (RS) em nome de Ana Hickmann - porém, o compacto, que é o automóvel novo mais barato do país, já está alienado por ter sido adquirido por meio de financiamento do banco Bradesco. O veículo apresenta pendências relacionadas a multas, licenciamento e IPVA.

Ana Hickmann afirmou em entrevista à Record ter sido agredida por Alexandre após contar para o filho de nove anos sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela família, em meio às dívidas milionárias adquiridas pela empresa do agora ex-casal - o que fez com que a apresentadora entrasse com pedido de divórcio.

O Safra alega que a dívida de Ana e Alexandre chega a R$ 14 milhões. O banco é uma das instituições que abriram ações de execução contra Ana Hickmann e Alexandre Correa. A empresa cobra R$ 1,5 milhão do casal em dois processos de execução distintos.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho