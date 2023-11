Reprodução A ex-participante de A Fazenda 15 confirmou o fim de seu relacionamento

Alicia X, recém-eliminada de A Fazenda 15, confirmou que terminou seu relacionamento com Cauê Fantin. Nesta semana, surgiram rumores de que a influenciadora foi traída quando ainda estava no confinamento do reality show da Record, e possivelmente esse seria o estopim para o fim do casal.



"Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil. Contar o que eu sofri, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e do término. Está sendo muito difícil, é como se fosse um luto mesmo", disse ao Link Podcast.



Na gravação, Alicia X chamou a atenção por seu look avaliado em mais de R$ 30 mil. As peças são da grife PatBo, fundada pela estilista mineira Patricia Bonaldi, a mesma que criou um figurino usado por Beyoncé na Renaissance Tour em Vancouver, no Canadá.



No último domingo (26), a colunista Fábio Oliveira descobriu que o namoro do casal chegou ao fim após uma traição. Cauê teria ficado com uma amiga da influenciadora enquanto ainda estava confinada, que foi avisada por pessoas de sua equipe sobre o ocorrido.



De acordo com fontes, Alicia estaria muito chateada com a situação e inclusive deixou de seguir o ex-namorada nas redes sociais e ocultou as fotos que tinham juntos.

Cauê Fantin ganhou destaque após se tornar chacota ao ir para a porta da sede de A Fazenda 15, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. No dia 13 de novembro, o ex-namorado da influenciadora mostrou nas redes sociais que estava lá, mas isso tornou-se um grande meme.



Internautas apontaram que sua decisão partiu após se revoltar com as falas de Márcia Fu, mas Cauê apenas rondou a região e não fez nada para tirar sua amada do confinamento.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko