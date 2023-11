Reprodução Gerson Camarotti e Demétrio Magnoli no Em Pauta dessa segunda-feira (27)

O Em Pauta da noite de segunda-feira (27) foi acalarodo com a discussão de Gerson Camarotti e Demétrio Magnoli ao vivo na GloboNews. Os comentaristas arguemantavam sobre a indicação de Flávio Dino (PSB) para o STF (Supremo Tribunal Federal), quando Marcelo Cosme precisou intervir no debate para acalmar os ânimos. "Posso falar agora?", indagou Camarotti, após ter sido interrompido pelo colega.

O estranhamento inicou quando Demétrio afirmou que Dino não tem notório saber para assumir o posto indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O Demétrio tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça. Cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça", disparou Camarotti.

"Cargo não é notório saber", replicou Magnoli. "Lógico que é", soltou o jornalista de Brasília. "Cargo é uma indicação política", ressaltou o comentarista.

Gerson se irritou ao ver o colega rir enquanto falava. "Desculpe, você desconsiderar com todo o seu olhar alegre...", ironizou. "Alegre, não. Eu tô discordando de você. Não tem alegria nenhuma", disse o sociólogo.

"Você tá rindo", pontuou o jornalista. "Eu tô achando engraçado você dizer que um cargo de indicação política é notório saber", justificou Magnoli. "Você tá confirmando... Termina aí, Demétrio", disse Camarotti irritado.

Marcelo Cosme, então, interrompeu os comentaristas. "Eu só vou finalizar aqui para que a gente possa ouvir. Demétrio, só um segundinho porque você falou. Agora eu quero ouvir o Camarotti", mediou o âncora.

"Você reconhece o que estava falando. Tá achando engraçado... Fica com um olhar irônico. É chato isso, Demétrio. É chato você dizer que um cargo de indicação política é notório saber", reclamou o escritor. "Fala, Demétrio, vai. Você não quer me ouvir, fala então", cansou ele.

Magnoli, então, explicou seu ponto: "Um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político. O fato de se compartilhar uma certa visão política. E não há nenhum preconceito meu contra uma indicação política. Eu tô apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com o Lula",

"Posso falar agora?", questionou o jornalista. "Deixa eu só ouvir o Camarotti agora para a gente seguir também", permitiu Cosme. "Você vai deixar eu falar? Obrigado", inistiu Camarotti.

"Você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou um Conselho Nacional de Justiça, através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem. Você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos jurídicos mais difíceis, que é a Justiça Federal. Se você quer desconsiderar todo o trabalho, a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e como ministro da Justiça, então você quer desconsiderar", avaliou Camarotti.

"Ele tem notório saber, sim. Não é você quem vai falar. Você tem ministros da suprema corte avaliando isso. Me desculpe, se você não...", continuou o jornalista. Magnoli novamente tentou interromper. "Demétrio e Camarotti", alertou o apresentador.

"Deixa eu falar um pouquinho só. Você tem ministros da suprema corte que estão falando isso. Se você tem a primazia de saber o que é e não é o saber jurídico... A questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões", defendeu Camarotti, que ainda ressaltou que respeita a opinião do colega mesmo discordando dele.

Confira o momento:

O clima esquentou entre Gerson Camarotti e Demétrio Magnoli. Na pauta, o notório saber jurídico de Flávio Dino, indicado por Lula para o STF. pic.twitter.com/4hjMU7vYw9 — Andrade (@AndradeRNegro2) November 27, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho