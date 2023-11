Reprodução/Instagram A herança da ex-jogador de vôlei tornou-se uma briga judicial

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira deixou R$ 1.312.850,00 em seu seguro de vida para dois beneficiários: o marido Ricardo Alexandre Mendes e a mãe dela, Maria Aparecida Moreira. Os pais da atleta também aparecerem no inventário como herdeiros da fortuna, que inclui até mesmo os 23 imóveis de sua empresa. Entretanto, a família não concorda com a ideia de que o viúvo tenha direito ao dinheiro dela, uma vez que reforçam que Ricardo contribuiu com a sua morte.





De acordo com o Notícias da TV, uma troca de e-mails entre os advogados de Ricardo e a empresa segurado do plano de Walewska. Os mesmos solicitaram uma lista de documentos obrigatórios para a liberação do valor, incluindo o laudo da perícia e boletim de ocorrência da atleta.



Apesar disso, a decisão só poderá ser tomada após a polícia concluir as investigações sobre a causa da morte da ex-jogadora de vôlei. "A análise por parte da seguradora só pode ocorrer após a recepção completa desses documentos", relatou a empresa.



"Compreendemos a sensibilidade e a complexidade dessa situação e estamos disponíveis para prestar todo o suporte necessário ao longo desse processo. Por favor, saiba que estamos comprometidos em trabalhar em conjunto para garantir uma resolução justa e satisfatória para todas as partes envolvidas", concluiu.

Além disso, Ricardo foi informado de que a empresa de Walewska, a WM Serviços Esportivos, está inadimplente do pagamento de parcelas referentes a setembro, mês que ela morreu, e outubro deste ano. O total da dívida é de R$ 48.399, e cabe ao inventariante dos bens da jogadora quitar, nesse caso o viúvo.



Recentemente, Virna, colega de equipe de Walewska no vôlei, revelou detalhes da morte da atleta: "Foi muito duro. É triste, a Wal tirou a vida por causa do marido. Ela viveu uma relação meio opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação para ela, descobriu-se que ele tinha um filho ora do casamento, e ela pirou, porque ela estava esperando ser mãe há muito tempo".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko