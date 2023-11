Reprodução Em Angélica: 50 & Tanto, apresentadora também confessou que não esteve de cara limpa em programa na TV com essa temática









Ao abrir o quinto episódio de Angélica: 50 & Tanto, do Globoplay, a apresentadora relata em tom forte e confidencial como percebe seu envelhecimento. Junto a Eliana e Xuxa, a anfitriã admite suas mudanças estéticas desde uma simples maquiagem à ingestão de hormônios para crescimento. "Tinha 23 anos de idade, tomei aquele hormônio do crescimento, que é o GH. Fiquei com um tumor aqui (apontando para baixo do maxilar), tive que tirar depois", iniciou.

"Muito nova, os hormônios bombando, pra que eu queria tomar aquilo? Pra ficar definida, toda gata.Tive que fazer uma cirurgia, fiquei com a boca torta um tempo, uma loucura. Aí botox e tal...", confessou.

Angélica 50 & Tanto traz uma série de confissões de famosas sobre como lidam com o fato de envelhecer, e o que já fizeram no passado em relação a mudanças estéticas.

"Em um programa que eu fiz pouco tempo atrás, o tema era beleza real, e todas as convidadas tinham que aparecer sem maquiagem na frente das câmeras. Eu dei um truquezinho lá no meu camarim, eu pedi pro maquiador fazer uma maquiagem sem cara de maquiagem porque eu sei o que poderia acontecer se eu aparecesse sem maquiagem em rede nacional", abriu o episódio.

"As pessoas me conhecem desde que eu sou criancinha, só que todo mundo cresce, e eu não banquei aparecer de cara limpa. Com o tempo, eu fui ficando mais à vontade com quem eu sou", pontuou.

Xuxa relembrou que aos 18 anos fez uma cirurgia plástica no nariz, apenas com anestesia local e acordada, após um médico sugerir o procedimento depois de um encontro no elevador.

Eliana também lembrou de "loucuras" estéticas que cometeu: "Com 23, eu coloquei silicone e fiz uma lipo". "Quando começou essa história de botox, publicamente, me pichavam muito dizendo que eu fazia muito. Qual problema? Faço mesmo, gosto, e tá tudo bem", responde às críticas.

Cobranças

Embora estejam em paz com suas idades, as três concordam que as cobranças são grandes. "Pra gente que trabalha com imagem, e na televisão, é cobrado pra caramba. É muito cruel, as pessoas pegam tão pesado. Pra mim, ninguém precisa dizer 'você tá velha', eu sei... Se eu não tivesse começado a trabalhar com imagem tão cedo, (talvez) eu não me cobrasse tanto", disse Xuxa.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho