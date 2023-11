Reprodução/Instagram Ivan Moré foi convidado para gravar piloto do novo matinal do SBT





A vaga masculina para o novo matinal do SBT ainda não está preenchida, tanto que a emissora já formalizou o convite para alguns profissionais disponíveis no mercado para fazerem testes e gravarem um piloto da atração que já tem as confirmações de Regina Volpato e Michelle Barros no elenco. E a coluna acaba de descobrir que um dos rapazes selecionados é Ivan Moré.





O namoro do ex-apresentador da Globo com a rede de Silvio Santos é antigo, e começou ainda em 2019, quando ele deixou a líder de audiência. Tanto que em janeiro de 2021, Ivan foi escalado para apresentar o Vem Pra Cá ao lado de Ticiana Villas Boas. Estava tudo certo, até que Silvio Santos atravessou o planejamento e ordenou que o programa ficasse sob o comando de sua filha, Patrícia Abravanel.

Como sabemos, o programa flopou. Embora a filha do dono da emissora tenha se empenhado bastante, ela não conseguiu se identificar com o conteúdo e ainda provocou a ira de diversos grupos com sua falta de conhecimento ao debater determinadas pautas que eram propostas.

Moré perdeu a chance de estar à frente da revista eletrônica, porque Silvio achou por bem aproveitar nomes já contratados em seu elenco por conta das incertezas do mercado, já que o Vem Pra Cá estreou no auge da pandemia de Covid-19. E com isso, a vaga masculina acabou nas mãos de Gabriel Cartolano.

Mas o que sabemos é que o SBT tem uma lista de opções nas mãos para gravar os pilotos para o novo matinal. Ivan Moré retomou as conversas com a emissora em agosto deste ano, quando começaram os rumores de que programas seriam lançados em 2024. E o convite para a gravação do teste surgiu há poucas semanas.

Ele está fora da TV desde maio de 2019, quando pediu demissão da Globo por estar descontente com as faltas de oportunidades para crescer na emissora. Ivan chegou a conversar também com a Band desde sua saída da líder de audiência, mas nenhuma investida prosperou.

No último fim de semana, alguns pilotos da nova revista eletrônica foram gravados no SBT. De acordo com perfil Brasil Scenes, no Twitter, o jornalista Pedro Lins, que trabalhou na Globo de Pernambuco, foi uma das pessoas testadas em vídeo. Ele, inclusive, havia sido convidado para trabalhar na TV Jornal, afiliada da rede de Silvio Santos no Estado nordestino.

🚨 EXCLUSIVO! Pedro Lins está gravando piloto no novo matinal do SBT neste momento ao lado de Volpato e Michelle



O jornalista ex-global, Pedro Lins, está nesse momento gravando o programa piloto do novo programa das manhãs do SBT, que terá também Regina Volpato e Michelle… pic.twitter.com/GBJYPFgqtT — Brasil Scenes (@brasilscenes) November 25, 2023