Reprodução/Instagram Ana Hickmann teve a ajuda do cachorro Joaquim para se salvar de Alexandre Correa





A longa e detalhada entrevista que Ana Hickmann concedeu ao Domingo Espetacular, da Record, na noite de ontem (26) relatando todos os pontos da fatídica agressão que sofreu de Alexandre Correa em 11 de novembro, dentro de sua residência, trouxe uma informação curiosa: ela teve a vida salva graças a Joaquim, cachorrinho que encontrou à deriva em uma estrada em Atibaia (SP) e o adotou em fevereiro deste ano.







No relato à apresentadora Carolina Ferraz, Ana disse que Joaquim atacou Alexandre após ele receber uma ordem de comando que partiu dela no auge da briga. Quando ela disse "pega", o animal foi para cima do ex-marido, permitindo ela se salvar do agressor e conseguir acionar a Polícia Militar.



"A minha cozinha tem uma porte de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele [Alexandre] começou a segurar e a gente começou a brigar. Ele tentando segurar a porta aberta, e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente no meu cotovelo. Eu acho que estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte, que na hora eu não senti dor, mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga", comentou.

"Como já tinham visto o Alexandre gritar muitas vezes, todas as vezes que ele gritava os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei 'pega'. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele, e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também, eu só não consegui fechar a janela em cima da pia", completou a apresentadora.

No relato, Ana explicou que Joaquim foi quem a permitiu colocar seu agressor para a área externa da casa. Enquanto Alexandre ameaçava entrar pela janela da cozinha, ela ligou para a Polícia, e ele fugiu de vez.

Adoção

Em fevereiro Ana Hickmann comoveu a internet ao resgatar um cachorrinho abandonado em uma rodovia. Após levá-lo para um hospital veterinário, a apresentadora decidiu adotá-lo e batizá-lo de Joaquim.

Inclusive, Alexandre Correa registrou o momento do resgate, em que Ana pega o animal em um ponto de ônibus na beira da estrada com uma jaqueta jeans e coloca no carro. "Faltando 48 horas para completarmos 25 anos de casados (bodas de prata), é impressionante como Ana Hickmann ainda consegue me surpreender com várias atitudes", escreveu ele no Instagram na época.

A loira disse ter ficado comovida com a cena e decidiu ajudar o animal. "Você pegou o animal na rua, né?", perguntou o empresário. Com o cãozinho no colo, Ana explica ao marido o motivo de ter parado para o resgate: "Ele foi deixado para morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado", disse ela, que já comparitlhava seu lar com 17 outros cachorros.

Nos comentários da publicação, fãs e famosos encheram o casal de elogios. "Por isso que ela tem meu amor", disse a colunista Keila Jimenez. Fabíola Reipert deixou vários emojis de coração na publicação. "Vocês são inspiradores", escreveu um internauta.

Na época Ana disse que não tinha percebido que o marido estava registrando o momento do resgate e que se surpreendeu ao ver a repercussão nas redes sociais.