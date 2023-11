Reprodução/Youtube Ana Hickmann com o cachorro Joaquim um dia após o resgate





Fãs de Ana Hickmann recuperaram os vídeos do momento em que a apresentadora resgatou o cachorro Joaquim à beira de uma estrada na cidade de Atibaia (SP), em fevereiro deste ano. E nas cenas, Alexandre Correa, que na época ainda era seu marido, mostrou-se surpreso e um tanto quanto indignado com o empenho dela em salvar o animal.







Ele próprio gravava sua mulher pegando o animal em um ponto de ônibus, e quando ela se aproxima de seu carro, diz que ela tem "dois miolos a menos", dando a entender que ela não está bem de suas faculdades mentais.

"Eu não acredito que ela foi pegar o animal, não tem condição. Não tem condição essa moça. Thais, abre a porta para ela. Você pegou o animal da rua, né?", questionou o empresário.

Neste momento, ela justifica seu ato de bondade. "Ele foi deixado para morrer aqui, eu não vou deixar ele aqui", explicou ela, com o animal no colo. Foi nesta hora que o ataque veio. "Você tem dois miolos a menos, né, Ana?", reclamou o ex-marido. "Ele é um bebê ainda, está machucado", completa ela, ignorando as ofensas.

O cachorro da Ana Hickmann que defendeu ela da agressão daquele sujeito foi o Joaquim que ela adotou e o então marido não queria de jeito nenhum e ainda disse que ela tinha um miolo a menos. Olha como as coisas são. Cachorro sente e tem sentimento.

Na entrevista que concedeu a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular, da Record, no último domingo (26), Ana revelou que Joaquim foi o responsável por livrá-la das mãos de seu agressor no fatídico dia em que acabou apanhando de Alexandre Correa dentro de sua casa. A apresentadora deu voz de comando ao animal, que partiu para cima do empresário e a permitiu escapar e acionar a Polícia.

"A minha cozinha tem uma porte de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele [Alexandre] começou a segurar e a gente começou a brigar. Ele tentando segurar a porta aberta, e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente no meu cotovelo. Eu acho que estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte, que na hora eu não senti dor, mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga", comentou.

"Como já tinham visto o Alexandre gritar muitas vezes, todas as vezes que ele gritava os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei 'pega'. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele, e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também, eu só não consegui fechar a janela em cima da pia", completou a apresentadora.