Reprodução Luan Alencar e Caio Cerqueira protagonizam beijo após reconciliação no reality Casa da Barra, promovido por Carlinhos Maia

A Casa da Barra, reality do humorista Carlinhos Maia, é um evento marcado por muita festa, concursos e baixarias, que tem como objetivo revelar produtores de conteúdo e influenciadores. Na versão atual, dois nomes tomara conta das redes sociais neste final de semana ao selarem a paz com um beijo. Quem protagonizou a história são os influencers Luan Alencar e Caio Cerqueira e a coluna te conta quem são eles.

No episódio em questão, Luan se assumiu bissexual diante das pessoas que estavam no evento. Na gravação feita por Carlinhos, durante o show de Marina Sena, o influenciador se direciona ao palco após a cantora chamá-lo: "Cadê o Luan? Ô Luan, fiquei sabendo que tem uma coisa que você quer contar para alguém, uma coisa que você tem todo o apoio de todos nós aqui, saiba que você pode contar", disse.

Luan agradece a oportunidade e pediu que chamasse Caio ao palco antes de fazer a revelação. Foi então que o moço reconheceu sua "chatice" dos últimos dias e pediu desculpas ao amigo. "Então, por onde eu começo? Estou nervoso", relatou o jovem já com Caio no palco.

"Fiquei com medo do mundo exterior, sobre o que o que as pessoas vão pensar, mas depois de tive o apoio da minha família pra mim está tudo certo agora", encerrou.

Ao contar que é bissexual, Luan pede um beijo ao rapaz e Marina Sena resolve cantar uma música para dar um clima de romance no beijo que os dois protagonizam também ao som dos gritos dos amigos. Na Casa, Luan chegou a beijar a influenciadora Perlla de Cássia e a humorista Gilzona Terra. Já Caio beijou a influencer Mayara Maia, quando chegaram.

Confira o momento:

Luan Alencar tem 19 anos, e desde a adolescência fazia vlogs para o YouTube. O influenciador de moda e estilo de vida tem mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram e é conhecido por publicar fotos de suas aventuras. O rapaz chegou a viver um relacionamento com Mila Florencio, os dois compartilhavam viagens que faziam juntos para seus seguidores.

Caio Iris Cerqueira, de 22 anos, tem 308 mil seguidores no Instagram. Personalidade e criador de conteúdo verificado no TikTok, o jovem é conhecido por compartilhar uma variedade de vídeos de comédia, dublagem e dança colaborativa em sua conta na plataforma, que alcançou mais de 1,7 milhão de seguidores.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho