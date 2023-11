Divulgação No Angélica: 50 & Tanto, Anitta e Marina Ruy Barbosa comentaram a treta que tiveram no passado e como elas se acertaram

Anitta admitiu erro e confessou que pediu desculpas a Marina Ruy Barbosa após desentedimento entre as duas no passado. A revelação foi feita durante participação no novo programa de Angélica, o Angélica: 50 & Tanto, que estreou no último domingo (26), no Globoplay. "Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela", pontuou.

"Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", admitiu Anitta.



Na conversa, Marina reforçou a postura da cantora: "Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram.", iniciou.

E prosseguiu: "A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'.", lembrou.

"Eu assumo os BOs que eu faço", acrescentou Anitta.

Após o pedido de desculpas, Marina disse que elas se acertaram: "Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho