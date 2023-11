Reprodução A cantora está sendo processada por suposto esquema de pirâmide

O casal Caroline Ribeiro e Alexandre Rodrigues da Silva entrou com um processo na Justiça do Rio de Janeiro, contra a cantora Perla, seu marido, o empresário Patrick Abrahão, e o pai dele, Ivonélio Abrahão. Os três são investigados pela Polícia Federal por um suposto esquema de pirâmide financeira.



De acordo com o casal, Patrick e Ivonélio são sócios da empresa Trust Investing, que vendia pacotes de investimentos e aportes em criptomoedas, além de prometer lucro rápido. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Caroline e Alexandre investiram R$ 146 mil na empresa, mas enfrentaram dificuldades de acessar o site para conferir os próprios rendimentos. Um ano depois, foram bloqueados do sistema e agora pedem a devolução do valor investido, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 100 mil.

Vale lembrar que em outubro de 2022, o marido de Perla foi preso na operação La Casa de Papel, da Polícia Federal, após ser acusado de integrar uma organização criminosa, de falsidade ideológica, operação ilegal de instituição financeira e crime contra o patrimônio da União.

*Texto de Júlia Wasko

