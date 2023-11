Reprodução/Instagram O empresário entrou com o pedido de divórcio

Após ser acusado de agredir Ana Hickmann, que inclusive pediu uma medida protetiva contra o marido, Alexandre Correa entrou com um pedido de divórcio de seu casamento com a apresentadora. A decisão ocorreu após as polêmicas envolvendo uma arma própria e as dívidas acumuladas pelo casal nos últimos anos, que chegam a R$ 14,6 milhões.

Ao g1, Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, afirmou que seu cliente quer colocar um fim no relacionamento e pediu a separação após ter tachado como agressor.



O advogado também confirmou que Ana Hickmann entrou com o pedido de medida protetiva contra o marido na última quarta-feira (22).

Ainda que tenha admitido a agressão, Enio ressaltou que o empresário não agrediu sua esposa. "Declaramos que não houve agressão. Foi um acidente com a porta que machucou Ana Hickmann", informou.

Ao Notícias da TV, a assessoria da apresentadora reforçou que o processo está em segredo de Justiça: "Não estamos autorizados a fornecer informações. Ana Hickmann confia na Justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".

*Texto de Júlia Wasko

