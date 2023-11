Reprodução/Instagram A apresentadora pediu medida protetiva contra o empresário

Ana Hickmann teria pedido uma medida protetiva de urgência contra seu marido Alexandre Correa. Semanas após ser agredida em sua casa em Itu, no interior de São Paulo, a apresentadora estaria preocupada com uma arma que anda sempre com o empresário.



De acordo com Leo Dias, esta seria a motivação para a solicitação de medido protetiva com urgência. O Ministério Público averiguou que o empresário não tem porte de arma, ou seja, é ilegal que tenha a peça.

Ainda nesta sexta-feira (24), Ana Hickmann foi bombardeada com mensagens de seguidores questionando se o anel que estava usando no hoje em Dia, na Record, era uma aliança.

"Todo mundo querendo saber o que era esse anel que estava na minha mão e eu vou contar para vocês. Eu amo esse anel, foi presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria", admitiu.

"Eu resolvi colocar para ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela como tantas outras amigas que estão junto comigo", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

