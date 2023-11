Reprodução Joaquim Valente é visto junto de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen foi clicada, na última quarta-feira (22), na companhia do instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, na Costa Rica. Os filhos da modelo Vivian, de 10 anos, e Benjamin, de 13, também aparecem nos registros participando da recepção do treinador. As imagens foram feitas um dia antes do Dia de Ação de Graças. Feriado é tradição nos Estados Unidos, no Canadá e nas ilhas do Caribe.

Nos cliques, a famosa aparece com um short preto de cintura alta com um cropped de babados. Já o treinador manteve o look mais casual, com bermuda preta estampada e uma camiseta azul-marinho. Confira:

Em maio deste ano, Bündchen foi fotografada com o instrutor de jiu-jítsu, apontado como seu affair após a separação de Tom Brady, no ano passado. Nas imagens divulgadas pela agência The Grosby Group, os dois apareceram fazendo stand up paddle em Miami, nos Estados Unidos.

A modelo e o lutador já tinham viajado juntos para a Costa Rica, com os filhos de Gisele. Na época, os amigos da loira explicaram ao site TMZ que as crianças recebem educação em casa e têm um time que viaja com eles para garantir que estejam recebendo a educação apropriada.

Joaquim seria, então, parte deste time, focando na educação física das crianças. A primeira viagem dos dois aconteceu em novembro. Em janeiro, eles viajaram novamente para a Costa Rica e foram fotografados correndo no local. Em março, Joaquim e Gisele foram clicados mais uma vez no país.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho