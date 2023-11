Reprodução Silvio Santos em vídeo publicado por Patricia Abravanel nas redes sociais

Silvio Santos fez uma rara aparição ao lado da família em um vídeo compartilhado pela filha, Patrícia Abravanel, na redes sociais. Na última sexta-feira (24), as imagens mostraram o dono do SBT de pijama interagindo com os familiares no feriado do Dia de Ação de Graças, que é comemorado nos Estados. O comunicador de 92 anos está afastado das gravações de programas de auditório da emissora desde setembro de 2022.

Na gravação, além de Patricia e seu marido, Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, também aparecem os filhos do casal e Iris Abravanel, mulher de Silvio e autora de A Infância de Romeu e Julieta. No registro, o veterano muda o texto escrito por um dos netos dele e brinca na mesa. Internautas comentaram a aparição do empresário. "Gente, o Silvio Santos tá ótimo, com a voz boa, ótimo", disse um.

Apesar do período longe dos estúdios da emissora, Silvio não se aposentou. De acordo com a assessoria do SBT, o apresentador voltará aos palcos quando achar pertinente. O dono do Baú até ensaiou um retorno em abril, para gravar o Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, mas devido as baixas temperaturas que atingiram a cidade de São Paulo ele preferiu continuar em casa.

* Texto de Lívia Carvalho

