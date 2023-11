Reprodução Fábio Assunção e Ana Verena em casamento

Ana Verena, ex-esposa de Fabio Assunção, veio por meio dos Stories do Instagram fazer um desabafo sobre Gaslighting, uma das formas de abuso psicológico. Na madrugada desta sexta-feira (24), a atriz publicou uma mensagem que falava também sobre violência moral, física, psicológica e emocional, mas posteriormente, deletou o post.

"Não, não tá tudo bem. As fotos são lindas, mas aqui dentro não tá tudo bem. Preciso de ajuda, não tô aguentando passar por tudo isso sozinha. Violência é uma coisa que vem das formas mais variadas: psicológica, moral, emocional, física", iniciava a mensagem.



"E tem uma que é das mais doidas e que só fui entender o que era recentemente, gaslighting. O que fazer com isso que tá aqui dentro? São 00:34, sempre fui uma pessoa reservada, mas realmente não tô conseguindo mais conceber tudo isso sozinha", finalizou Ana, que logo deletou a publicação.

A coluna tentou contato com a assessoria de Fabio Assunção e com Ana Verena para comentarem o caso, mas ainda não tivemos retorno. Os dois são pais de Alana, de 2 anos, e estavam casados desde 2020.

O que é Gaslighting?

Gaslighting é uma das formas de abuso psicológico, em que as informações são distorcidas pelo parceiro e, algumas vezes, são omitidas para favorecer o abusador. Tem também as pessoas que inventam situações para fazer com que a vítima duvide da própria memória, percepção e sanidade.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho