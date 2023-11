Divulgação O ator integrou o elenco de Stand Up - Minha Vida É Uma Piada

O ator Fábio Rabin participou do filme Stand Up - Minha Vida é uma Piada, uma tragicomédia que conta a história de João, interpretado pelo artista, um acupunturista que sonha em se tornar um comediante de stand-up, mas sua piada mais brilhante é roubada por Gérson (Marco Luque). O acupunturista fica tão furioso com a situação que decide matar seu inimigo.





"Olha, esse filme pra mim foi a realização de um sonho e um desafio muito grande, porque eu não queria que a minha atuação ficasse pastelão. Eu queria fazer um filme de comédia que as pessoas acreditassem realmente na história e pudessem seguir essa história. E essa foi a proposta o tempo inteiro. Usar sentimentos verdadeiros e fazer com que esse personagem apresentasse além dos momentos engraçados, todas as emoções que ele carrega", contou à coluna.

"Então foi muito gratificante fazer esse personagem, conquistar todos esses objetivos. A comédia e a verdade do personagem para que as pessoas possam seguir essa história", acrescentou.



A produção estreou exclusivamente na Rede Cinépolis no dia 23 de novembro em todo o país. O filme conta com um elenco de peso, como Lorena Queiroz, Werner Schünemann, Bruno Giordani, Renato Scarpin e Guilherme Garcia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko