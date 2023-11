A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 27/11 a 01/12

Quinta-feira, 30 de novembro

A equipe “Fogo” é formada por Nando, Alex, Téo, Lívia e Sofia, já a equipe “Água” é formada por Rosalina, Romeu, Karen, Julieta e Patrick; quem cumprir mais desafios vence no final. O primeiro desafio ganha quem montar as barracas em menor tempo. Na segunda prova, as crianças devem pegar graveto para fazer fogueira. Na mata, Patrick joga óleo que atrai mosquitos na cabeça de Rosalina. Fausto pergunta para Pórcia quando ela vai noivar. Vera questiona Glaucia por ter dado um aumento para Vitor e insinua que Vitor é o queridinho da cunhada; Glaucia lamenta por Vera não ir com a cara de Vitor. Trapaça diz a Ian que troca de manual se ele enfrentar Muke no boxe. O detetive entrega intimação à Mariana para prestar esclarecimentos ao delegado. Em conversa com Leandro, Glaucia e Fred imploram para comandar um novo projeto no CEC e Leandro aceita. Bernardo e Vera vão viajar e deixam a chave do apartamento com Fausto, caso Romeu volte antes do acampamento. Ian foge na disputa de boxe com Muke. No acampamento, a terceira prova é a caça ao tesouro; as equipes devem encontrar um baú enterrado. Sem querer, Nando revela à Lívia que Mauro pagou a viagem para ela; Alex explica que é verdade, mas mente dizendo que a atitude do pai foi para agradar a Telma. Na delegacia, Mariana conta que não tem envolvimento com Simão e entrega o novo número do golpista ao delegado. Um papel de bala aparece na estufa de Clara e Vitor expõe à mãe que o doce é importado e só vende no Monter Mercado; Vitor fala que vai ficar de olho em possíveis suspeitos.