Reprodução/Divulgação O advogado de Shakira, Pau Molins, revelou quanto a cantora perdeu por seu amor fracassado por Piqué

O valor que Shakira desembolsou durante o relacionamento com o ex-futebolista espanhol Gerard Piqué foi exposto por seu advogado. A revelação foi feita por Pau Molins na rádio espanhola El Món a RAC1, onde o anfitrião, o locutor Jordi Basté, obteve a exclusividade de "o quanto a cantora perdeu por seu amor fracassado por Piqué".

Na ocasião Molins revelou que "apaixonar-se [por Piqué] custou-lhe 120 milhões de euros" (aproximadamente 130,6 milhões de dólares). Com base nas despesas de vida na Espanha e analisando os 10 anos de convivência. "Se ela tivesse se apaixonado por Sergio Ramos [futebolista espanhol] teria custado menos dinheiro", foi uma das frases do advogado, que comentou sobre o processo em que Shakira foi acusada de fraude fiscal.

A artista de 46 anos foi julgada nessa segunda-feira (20) em Barcelona num processo em que foi acusada de fraude fiscal entre 2012 e 2014. Shakira assinou um acordo com o Ministério Público em que reconheceu a culpa e aceitou o pagamento de uma multa de 7,8 milhões de euros, além de já ter regularizado o valor da evasão fiscal de que estava acusada (14,5 milhões de euros mais 3 milhões de juros de mora), ficando com uma pena de prisão suspensa de três anos.

Molins disse que "Shakira nunca quis enganar o tesouro" e que, como residente, ela pagou grandes quantias de dinheiro entre multas e impostos. O advogado criticou a desigualdade fiscal entre comunidades, dado que três dos seis crimes imputados a Shakira não existem em outras comunidades autônomas espanholas que não a Catalunha.

O advogado recomendou a Shakira ir a julgamento, por considerar ter fortes possibilidades de ganhar, mas a cantora preferiu chegar a um acordo, por medo de ir parar à prisão.

"O medo do risco está sempre presente. Neste caso o risco era mais teórico do que prático, mas o principal motivo foi o bem-estar dos filhos e o virar da página de Espanha, uma etapa passada", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho