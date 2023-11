Reprodução Letícia Navas tem 28 anos, dois filhos e vive nos Estados Unidos com a família

Famosa por comandar a TV Globinho ao lado de Eric Surita e por contracenar em Chiquititas, no SBT, Letícia Navas hoje tem 28 anos, dois filhos e vive nos Estados Unidos. A atriz decidiu expor o motivo de sua decisão de mudar do Brasil. "Foi para ter uma melhor qualidade de vida. Não me sentia segura em São Paulo", começou.

"Pensava como eu teria filhos em um lugar em que eu não me sentia segura. E o sonho de talvez conquistar uma carreira internacional sempre morou dentro de mim. Apareceu essa oportunidade e agarrei, pensando muito em um futuro melhor. Deu certo e permanecemos aqui. Sigo com meus projetos artísticos. Faço bastante vídeos corporativos e comerciais. E também trabalho em uma empresa de dublagem", contou ela ao jornal O Globo.

Letícia vive em Miami com o marido, Otto Queiroz, desde 2016. O casal teve Nathan, de 2 anos, e Nico, de 1. A atriz lembra de quando estava no ar:

"Tive que abdicar de algumas coisas. Quando saí do Brasil eu tinha sido aprovada para um musical que acabou não dando certo. Estava fazendo vários testes para novelas da Globo e cheguei e ser pré-aprovada para Verdades Secretas. Sabia que uma mudança para outro país me tiraria do foco que eu estava no Brasil. Mas acho que as redes sociais me ajudam a reviver esse momento e manter a minha vida artística impulsionada de certa forma", disse.



Apesar disso, Letícia afirma que não se arrepende da decisão. "Sou completamente apaixonada pelo meio artístico, comecei muito cedo. Em nenhuma outra carreira me identificaria tanto. Sinto muita falta. Mas ao mesmo tempo construí a minha vida aqui, tudo funciona. Não trocaria isso por nada. Não sei se voltaria (para o Brasil). Me acostumei muito com a segurança daqui, principalmente agora com criança", declarou.

E constou os motivos para voltar ao país: "Eu iria para uma oportunidade de trabalho, com certeza. Tenho vontade de fazer projetos no Brasil, mas com data para voltar. Estou pronta para focar nisso agora. Tive um filho atrás do outro e amamentei por um ano cada um. Então tudo muda", disse.

Letícia é casada com o chef de cozinha Otto, que é 10 anos mais velho. A atriz conta que o conheceu ainda na infância, mas o namoro começou em 2013. "Eu tinha uma paixonite de criança, ele parecia um astro de TV. Nem conseguia falar com Otto. Quando fiz 18 anos, a gente se reencontrou em uma festa e a partir desse dia nunca mais paramos de se falar.

Os dois oficializaram a relação nos EUA, onde abriram uma empresa de catering especializada em sushi. O casal começou fazendo eventos particulares na pandemia. "Vamos até a casa do cliente e fazemos o jantar lá. Está crescendo de uma forma bem promissora, estamos nos tornando renomados no meio. É algo que adoro fazer."

Em meio a tudo isso, Letícia ainda diz que não descarta a possibilidade de um terceiro filho: "Sempre sonhei em ser mãe. Sabia que seria mãe e atriz. E foi isso que fiz. Sobre ter mais (filhos), vontade eu tenho, mas vai depender de mais coisas. É difícil porque aqui a gente não tem ajuda como tem no Brasil. Não é tão simples assim."

* Texto de Lívia Carvalho

