MC Carol levou um grande susto ao ter sua casa atingida por uma árvore. A funkeira mostrou em suas redes sociais, nessa quinta-feira (24), parte do teto destruído após o acidente natural acontecer. Embora o transtorno tenha ocorrido, a cantora ainda tranquilizou os fãs.

"Caiu uma árvore na minha casa. Olha o estado", disse Carol, que ainda fez piada sobre a situação. "Mas vamos pensar pelo lado positivo, não é, gente? Meu quadro está intacto! Ah, e eu também... a natureza não tá me respeitando. O que que eu te fiz?", brincou.

Uma internauta suspeitou de que o seguro estivesse em dia devido à tranquilidade da funkeira, e ela negou. "Pior que não, gata. Eu sou daquele lema: 'tem que rir para não chorar'".



Confira o vídeo publicado em seu perfil no X [antigo Twitter]:

A natureza não tá me respeitando…

Que que eu te fiz bishã??! pic.twitter.com/kGmaLPgzZ6 — MC Carol 🩸🦇🧛 (@mc_caroloficial) November 23, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho