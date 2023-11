Reprodução A atriz preocupou seus amigos com sua magreza extrema

A atriz Nicole Kidman tem preocupado seus amigos após aparecer ainda mais magra em eventos recentemente. A vencedora do Oscar teria perdido mais de 9 kg nos últimos meses e pesaria cerca de 47,5 kg.



De acordo com o site Radar Online, aos 56 anos e com 1,80m de altura, a artista surpreendeu até mesmo seu círculo mais íntimo com a mudança.

"Ela é tão magra que seus ossos estão para fora -- e seus membros parecem que poderiam quebrar com uma brisa forte! (...) Ela perdeu tanto peso que parece que deveria ser hospitalizada", opinou um amigo.

"Nicole está com medo de que seu tempo tenha passado (...) Mas ela está convencida de que perder mais peso só fará com que ela pareça melhor!", disse uma fonte.

O insider garantiu que "Keith [seu marido] está pirando" com a perda de peso, mas que Nicole Kidman "não vê nenhum risco".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko